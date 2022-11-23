Масові ракетні удари РФ: банківська система зберігає стабільність — НБУ

У НБУ заявили, що, незважаючи на продовження енергетичного терору та масові ракетні удари по цивільній критичній інфраструктурі України, банківська система зберігає стабільність.

Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Зазначається, що НБУ підтримує постійний зв’язок з банками та вживає належних заходів для нормального функціонування банківських установ.

Інформаційні системи Національного банку продовжують працювати. Система електронних платежів (СЕП) Нацбанку працює, банки України підключені до СЕП та можуть здійснювати платежі клієнтів.

"Платіжні картки обслуговуються, безготівкові розрахунки функціонують у штатному режимі. Забезпечується доступ громадян до їхніх коштів, зокрема через працюючі банкомати та каси банківських відділень. За оперативною інформацією, наразі працює понад 1,5 тисячі банківських відділень та понад 3,8 тисячі банкоматів", - додають в НБУ.

Зазначається, що Національний банк готовий оперативно підкріплювати банки готівкою у разі потреби.

"Інформацію про працюючі відділення банків, їхні банкомати та інші сервіси можна перевіряти на сайтах та у соціальних мережах банків. Вона буде оперативно оновлюватися", - додали в НБУ.

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Економічна правда