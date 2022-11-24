Обстрелы украинской энергетики Украины угрожают транзиту газа из РФ в Европу

И без того ограниченный Россией объем транзита газа в Европу через украинскую газотранспортную систему оказался под угрозой в результате вызванных российскими обстрелами отключений электроэнергии в Украине.

Об этом экс-глава Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон рассказал в интервью Bloomberg.

Аварийные отключения электроэнергии, введенные "Укрэнерго" после массированных российских ракетных ударов по критической инфраструктуре Украины, прежде всего - энергетической, угрожают "парализовать" газопровод, который транспортирует российский газ в Европу.

"Атака России на украинские газодобывающие и электрические сети может нарушить транзит", - сказал Макогон. "Ситуация сложная, но контролируемая. Мы стараемся быстро восстановить все повреждения".

Газовый маршрут через Украину является последним для российских поставок в страны Западной Европы после остановки поставок по "Северному потоку".

Газпром еще с прошлого года сокращает поставки газа в Европу, но с началом полномасштабной войны в Украине сокращение усилилось.

Так, российский "Газпром" не использует даже уже оплаченные и забронированные мощности транзита через точку "Суджа" через украинскую ГТС, и сейчас прокачивает до 50 млн кубов газа вместо законтрактованных 77 млн кубов.

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Массированный ракетный обстрел Россией 23 ноября привел к временному обесточиванию всех атомных станций, большинства тепловых и гидроэлектростанций. Также поражены объекты электропередачи.