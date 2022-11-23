Энергоснабжение критической инфраструктуры Киевщины восстановят в ближайшие часы

После массированной атаки россиян по энергетической инфраструктуре Украины энергетики восстанавливают работу сетей, на Киевщине в ближайшие часы должно снова появиться питание критической инфраструктуры.

Об этом заявил председатель Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в эфире Единых новостей.

"В течение ближайших часов мы уже ожидаем хорошие новости по восстановлению электроснабжения объектов критической инфраструктуры, и потом постепенно будут заживать наши города", - заявил он.

Кроме того, открываются Пункты несокрушимости, где жители могут получить все необходимое, чтобы в течение определенного времени заряжать телефоны, или получить еду и тому подобное.

Относительно водоснабжения, отметил Кулеба, из-за отсутствия электроснабжения некоторые населенные пункты остались без воды, однако "уже начинаются восстановительные работы, поднимается энергосистема и сразу будет восстанавливать критическую инфраструктуру, в частности - водоснабжение".

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