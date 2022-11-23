УЗ отменила ряд пригородных поездов в среду из-за обстрела

Юго-Западная, Донецкая и Южная железные дороги отменили курсирование ряда поездов в результате российской массированной атаки по энергетической инфраструктуре.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Юго-Западная железная дорога: большинство пригородных поездов курсирует под теплотягой, ведь ряд участков остается без электроснабжения. Также из-за перебоев с подачей электроэнергии они будут курсировать с ограничением скорости, а затем задержатся на пути следования. Все поезда, которые находятся в пути, сейчас продолжают движение.

Отменены такие пригородные поезда:

№6211 Фастов - Казатин;

№6402/6403 Бахмач - Конотоп - Бахмач;

№6255/6256 и №6257/6258 Казатин - Бердичев - Казатин.

Донецкая железная дорога: из-за перебоев с энергоснабжением отменен поезд №6806 Славянск - Лозовая. Курсирование поезда № 6803 Лозовая - Краматорск ограничено до станции Славянск.

Южная железная дорога: отменено курсирование таких пригородных поездов:

№6535/6536 Полтава - Кременчуг - Полтава;

№6805/6806 Полтава - Кобыляки - Полтава;

№6506/6505 Полтава - Огульцы - Полтава;

№6725/6724 Полтава - Ромодан - Полтава;

№7001 Харьков - Лозовая;

№6414 Краснопавловка - Харьков;

№6527 Харьков - Лозовая;

№6705 Харьков - Змиев.

При этом поезд №6576 Полтава - Красноград отправлен на станцию Красноград не по графику.

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Напоминаем:

В Укрзализныце сообщили, что из-за перебоев с электроснабжением пригородные пассажирские поезда будут курсировать с отставанием от графика. Для движения поездов будут задействованы дизельные тепловозы.