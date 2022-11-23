Зеленский подписал бюджет на 2023 год

Президент Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2023 год.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Верховная Рада приняла бюджет на 2023 год во втором чтении и в целом 3 ноября. В бюджете заложены следующие показатели на следующий год:

Реальный рост ВВП - 4,6%.

Инфляция - около 30%.

Средняя зарплата - 18,5 тыс грн.

Курс валют - около 42 грн за долл.

Общие расходы бюджета составят 2,514 трлн грн против 2,206 трлн грн в плане на 2022 год. Дефицит бюджета будет почти таким, как доходы, - 1,279 трлн грн, разница - около полумиллиарда гривен. Относительно ВВП страны бюджетный дефицит составит около 20%.

Минимальная зарплата составит 6 700 грн в месяц или 40,46 грн в час, прожиточный минимум для трудоспособных лиц - 2 684 грн в месяц.

Закрывать дефицит Украина планирует благодаря международной финансовой помощи. В частности, Страны Евросоюза обсуждают предоставление Украине финансовой помощи в 18 млрд евро, столько же - США. От МВФ украинская власть хочет получить еще 12 млрд долл.

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Напоминаем:

Бюджетный комитет Верховной Рады рекомендовал депутатам одобрить проект государственного бюджета на 2023 год во втором чтении.

Среди изменений, появившихся в бюджете - увеличение расходов на Секретариат Уполномоченного ВРУ по правам человека (+116 млн грн), финансирование политических партий (+519,4 млн грн), телеканал Рада и газета "Голос Украины" (+120 млн грн), а также дополнительные 63 млн грн на Специализированную антикоррупционную прокуратуру, почти 40 млн грн - на мероприятия по приватизации.