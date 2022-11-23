Украина и МВФ достигли согласия по мониторинговой программе

Украина и Международный валютный фонд достигли предварительного согласия (staff level agreement) о мониторинговой программе с участием правления фонда (PMB).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВФ.

Согласия по новой программе достигли по итогам последней виртуальной миссии МВФ, которая длилась с 11 по 22 ноября. Отмечается, что эта программа еще должна согласовать правление МВФ.

"PMB поможет заякорить макроэкономические политики и ускорить донорскую поддержку. Реализация этой программы откроет путь к полноценной поддержке Фонда Украины", — отметил глава миссии МВФ Гевин Грей.

Напоминаем:

Миссия МВФ по итогам работы 17-20 октября в Вене с представителями Украины заявила о продуктивных дискуссиях и продолжении в ближайшие недели работы над мониторинговой программой с участием Совета директоров.

Глава НБУ Андрей Пышный заявил, что говорить о фиксации какого-то результата переговоров с МВФ "еще неуместно и преждевременно".

ВИДЕО ДНЯ

Первая Миссия МВФ по Украине начала работу в Вене в понедельник, 17 октября и продолжалась до 20 октября.

Последняя миссия МВФ продолжалась в виртуальном формате и началась 11 ноября.