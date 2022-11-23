По всей Украине ввели аварийные отключения электроэнергии
Среда, 23 ноября 2022, 15:02
Из-за российских обстрелов диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" применил аварийные отключения электроэнергии по всей территории Украины.
Об этом сообщила преслужба компании в Facebook.
"Это необходимый шаг для защиты электросетей от дополнительных технологических аварий и поддержки работы энергосистемы", – пояснили в Укрэнерго.
Ремонтные бригады вместе с подразделениями ГСЧС начнут ликвидацию повреждений сразу после окончания воздушной тревоги.
"Но из-за мороза и ледяного дождя в некоторых регионах аварийно-восстановительные работы на объектах, поврежденных ракетами террористов, могут продолжаться дольше", - предупредили в регуляторе.