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По всей Украине ввели аварийные отключения электроэнергии

Среда, 23 ноября 2022, 15:02

Из-за российских обстрелов диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" применил аварийные отключения электроэнергии по всей территории Украины.

Об этом сообщила преслужба компании в Facebook.

"Это необходимый шаг для защиты электросетей от дополнительных технологических аварий и поддержки работы энергосистемы", – пояснили в Укрэнерго.

Ремонтные бригады вместе с подразделениями ГСЧС начнут ликвидацию повреждений сразу после окончания воздушной тревоги.

"Но из-за мороза и ледяного дождя в некоторых регионах аварийно-восстановительные работы на объектах, поврежденных ракетами террористов, могут продолжаться дольше", - предупредили в регуляторе.

Укрэнерго
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