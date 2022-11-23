Весь Львов без света – Садовый

После ракетных ударов РФ по Украине 23 ноября весь Львов остался без света.

Об этом сообщил в Telegram мэр Львова Андрей Садовый.

"Весь город - без света. Ждем дополнительную информацию от энергетиков. Могут быть перебои с водоснабжением. Оставайтесь в укрытиях", - написал Садовый.

Напомним:

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о попадании в один из инфраструктурных объектов столицы во время ракетной атаки РФ 23 ноября.

В Киеве по указаниям "Укрэнерго" применены экстренные отключения, поэтому графики отключений временно не работают, пока ситуация не будет стабилизирована.

Экономическая правда