Весь Львов без света – Садовый
Среда, 23 ноября 2022, 14:42 -
После ракетных ударов РФ по Украине 23 ноября весь Львов остался без света.
Об этом сообщил в Telegram мэр Львова Андрей Садовый.
"Весь город - без света. Ждем дополнительную информацию от энергетиков. Могут быть перебои с водоснабжением. Оставайтесь в укрытиях", - написал Садовый.
Напомним:
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о попадании в один из инфраструктурных объектов столицы во время ракетной атаки РФ 23 ноября.
В Киеве по указаниям "Укрэнерго" применены экстренные отключения, поэтому графики отключений временно не работают, пока ситуация не будет стабилизирована.
Экономическая правда
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