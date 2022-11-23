В Киеве вводятся экстренные отключения электроэнергии

В Киеве по указаниям "Укрэнерго" применены экстренные отключения, поэтому графики отключений временно не работают, пока ситуация не будет стабилизирована.

Об этом сообщили в компании Yasno.

"В Киеве по указаниям НЭК Укрэнерго применены экстренные отключения. Графики отключений временно не работают, пока ситуация не будет стабилизирована", - говорится в сообщении.

Позже об этом же сообщили и в КГГА.

"По распоряжению НЭК "Укрэнерго" в Киеве происходят экстренные отключения электроэнергии. Графики стабилизационных отключений пока не действуют.

Обращаем внимание, что во время отключения света электросирены не работают", - подчеркнули в КГГА.

"В некоторых районах Киева нет света. Энергетики сообщают об экстренных отключениях", - добавил мэр Киева Виталий Кличко.

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Напомним:

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о попадании в один из инфраструктурных объектов столицы во время ракетной атаки РФ 23 ноября.

Экономическая правда