В Киеве вводятся экстренные отключения электроэнергии
В Киеве по указаниям "Укрэнерго" применены экстренные отключения, поэтому графики отключений временно не работают, пока ситуация не будет стабилизирована.
Об этом сообщили в компании Yasno.
"В Киеве по указаниям НЭК Укрэнерго применены экстренные отключения. Графики отключений временно не работают, пока ситуация не будет стабилизирована", - говорится в сообщении.
Позже об этом же сообщили и в КГГА.
"По распоряжению НЭК "Укрэнерго" в Киеве происходят экстренные отключения электроэнергии. Графики стабилизационных отключений пока не действуют.
Обращаем внимание, что во время отключения света электросирены не работают", - подчеркнули в КГГА.
"В некоторых районах Киева нет света. Энергетики сообщают об экстренных отключениях", - добавил мэр Киева Виталий Кличко.
Напомним:
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о попадании в один из инфраструктурных объектов столицы во время ракетной атаки РФ 23 ноября.
Экономическая правда