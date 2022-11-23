Укрзализныця возвращает утренний "экспресс" из Киева во Львов: график

УЗ

АО "Укрзализныця" возобновило продажу билетов на утренний рейс скоростного поезда "Интерсити" №743/744 по маршруту Киев – Львов.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Уже с 25 ноября можно будет ежедневно отправляться из столицы в 06:20 из Киева-Пассажирского или в 06:37 из Святошино и прибывать во Львов к полуденному кофе в 11:58", - говорится в сообщении.

В обратном направлении из Львова поезд будет отправляться в 15:30 и прибывать в Святошино в 21:03, а в Киев-Пассажирский в 21:17. Поезд будет курсировать каждый день.

Напоминаем:

"Укрзализныця" открыла продажу билетов на рейсы из Киева в Херсон и обратно на 22-25 ноября, прибавив к поездам 9 вагонов из-за большого спроса.

Также УЗ открыла продажу билетов на поезд в Изюм Харьковской области.