УЗ запускає продаж квитків на рейси з Києва до Херсона і назад: дати

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на рейси з Києва до Херсона і назад на 22-25 листопада, додавши до поїздів 9 вагонів через великий попит.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

"Перші два рейси "Потяга до перемоги" Укрзалізниці до нещодавно звільненого Херсона показали, наскільки сильно чекали повернення залізничного сполучення мешканці Херсонщини", - заявили в компанїі.

В УЗ, реагуючи на цей попит, додають 9 вагонів

Також компанія відкрила продаж квитків на рейси в обох напрямках: з Києва до Херсона на 22 та 24 листопада і з Херсона до Києва на 23 та 25 листопада (із зупинкою в Миколаєві).

Квитки доступні у застосунку, чат-боті та на сайті booking.uz.gov.ua.

"Просимо херсонців, які нас вже мають змогу читати завдяки наявності інтернету на вокзалі, прибувати на посадку за півтори-дві години у зв'язку з проходженням безпекової перевірки перед посадкою: завантаження бази даних у наших силовиків займає трохи часу, давайте поставимося з розумінням", - додали в УЗ.

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Про рейси після 25 листопада буде оголошено додатково.

Нагадаємо:

До звільненого Херсона прибув потяг з Києва вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Економічна правда