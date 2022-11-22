УЗ запускає продаж квитків на рейси з Києва до Херсона і назад: дати
"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на рейси з Києва до Херсона і назад на 22-25 листопада, додавши до поїздів 9 вагонів через великий попит.
Про це повідомляє пресслужба УЗ.
"Перші два рейси "Потяга до перемоги" Укрзалізниці до нещодавно звільненого Херсона показали, наскільки сильно чекали повернення залізничного сполучення мешканці Херсонщини", - заявили в компанїі.
В УЗ, реагуючи на цей попит, додають 9 вагонів
Також компанія відкрила продаж квитків на рейси в обох напрямках: з Києва до Херсона на 22 та 24 листопада і з Херсона до Києва на 23 та 25 листопада (із зупинкою в Миколаєві).
Квитки доступні у застосунку, чат-боті та на сайті booking.uz.gov.ua.
"Просимо херсонців, які нас вже мають змогу читати завдяки наявності інтернету на вокзалі, прибувати на посадку за півтори-дві години у зв'язку з проходженням безпекової перевірки перед посадкою: завантаження бази даних у наших силовиків займає трохи часу, давайте поставимося з розумінням", - додали в УЗ.
Про рейси після 25 листопада буде оголошено додатково.
Нагадаємо:
До звільненого Херсона прибув потяг з Києва вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Економічна правда