Количество выданных микрокредитов выросло более чем втрое – исследование

Количество выданных микрокредитов в 3 квартале 2022 года выросло более чем втрое - за этот период было оформлено 1 154 273 сделки на сумму 4,29 млрд грн.

Об этом сообщает для работы с открытыми данными Опендатабот со ссылкой на данные НБУ.

Всего за 9 месяцев этого года количество выданных кредитов почти в 3 раза меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

Также в 3 раза выросла сумма кредитов, выданных с июля по сентябрь, - до 4,29 млрд грн.

"Для сравнения, во втором квартале общий размер микрокредитов, взятых украинцами, составил 1,36 млрд грн. Однако эта сумма все еще в 4 раза меньше, чем было в прошлом году.

Средняя сумма микрокредита за 9 месяцев 2022 года увеличилась на 2% к соответствующему периоду прошлого года и составляет 4539 грн. В основном, это произошло из-за того, что в начале 2022 было зафиксировано наибольшую сумму микрокредитов за последние пять лет - она достигла 5079 грн", - говорят в Опендатабот.

При этом задолженность по микрокредитам продолжает сокращаться. Всего с начала года она сократилась на 1,9 млрд грн - на 14%, и сейчас составляет 11 млрд грн.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним:

Во втором квартале сумма ссуд, предоставленных микрофинансовыми организациями, упала более чем в 12 раз по сравнению со средней суммой микрокредитования в квартале прошлого года.

Экономическая правда