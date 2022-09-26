Как война изменила рынок микрокредитов – исследование

Во втором квартале сумма ссуд, предоставленных микрофинансовыми организациями, упала более чем в 12 раз по сравнению со средней суммой микрокредитования в квартале прошлого года.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот со ссылкой на данные НБУ.

Отмечается, что сумма ссуд, предоставленных микрофинансовыми организациями, упала до 1,3 млрд грн во втором квартале текущего года. В то же время средняя сумма микрокредитования за квартал в прошлом году составила 16,2 млрд грн.

Кроме этого, с начала войны уменьшились как количество ссуд, так и их суммы. Так, за ІІ квартал было оформлено более 355 646 договоров.

Опендатабот

Это вдвое меньше среднего количества договоров в месяц еще в первом квартале 2022 года и в 3,3 раза меньше среднего количества договоров в месяц в 2021 году.

Средняя сумма кредита во 2 квартале уменьшилась на 28% - с 5079 грн до 3650 грн.

Опендатабот

С начала года задолженность по микрокредитам сократилась на 2,4 млрд грн (18%) - с 13 млрд грн в начале года до 10,7 млрд грн на начало июля.

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Экономическая правда