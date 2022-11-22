"Нафтогаз" получил 13 миллиардов на закупку газа в хранилища

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Кабинет министров во вторник своим решением передал "Нафтогазу" 12,7 млрд грн, направленные на закупку газа в хранилища.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Эти средства Украина ранее получила от правительства Канады, а на заседании во вторник Кабмин утвердил порядок использования средств госбюджета на закупку газа в 2022/23 годах.

Кроме того, отметили в правительстве, на этой неделе Норвегия выделила Украине около 200 млн евро для закупки газа. Накануне этого на газовые нужды Европейский банк реконструкции и развития также согласился предоставить 300 млн евро. Все средства впоследствии так же будут переданы НАК "Нафтогаз".

Напоминаем:

В Украине отбор газа из подземных газовых хранилищ начался позже всего за последнее десятилетие - 7 ноября.

По состоянию на конец сентября в украинских подземных хранилищах уже накоплено почти 14 млрд кубометров газа для прохождения отопительного сезона при целевом показателе в 14,5-15 млрд кубов.