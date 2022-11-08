Відбір газу зі сховищ в Україні розпочався рекордно пізно: сприяла погода

В Україні відбір газу з підземних газових сховищ розпочався найпізніше за останнє десятиріччя – 7 листопада.

Про це повідомляє пресслужба Укртрансгазу.

Відбір газу наразі ведеться на одному газосховищі, яке обрали для старту відбору через максимальну гнучкість у регулюванні технологічних режимів.

"Таким чином Оператор газосховищ зможе оперативно реагувати на потреби системи та населення країни під час зміни сезонів", – пояснили в компанії.

Рекорно пізньому старту відбору газу з ПСГ сприяли:

погодні умови та відносно висока температура повітря в осінні місяці;

підвищення інтересу до закачування газу в українські ПСГ з боку компаній-нерезидентів;

загальне скорочення рівня енергоспоживання в Україні.

Нагадуємо:

Лише від початку жовтня обсяги газу, який нерезиденти зберігають в режимі митного складу, збільшилися у понад 7 разів: європейські компанії у жовтні знову почали закачувати невеликі обсяги газу для зберігання в Україні.

ВІДЕО ДНЯ

Станом на кінець вересня в українських підземних сховищах вже накопичено майже 14 млрд кубометрів газу для проходження опалювального сезону за цільового показника у 14,5-15 млрд кубів.