Відбір газу зі сховищ в Україні розпочався рекордно пізно: сприяла погода
В Україні відбір газу з підземних газових сховищ розпочався найпізніше за останнє десятиріччя – 7 листопада.
Про це повідомляє пресслужба Укртрансгазу.
Відбір газу наразі ведеться на одному газосховищі, яке обрали для старту відбору через максимальну гнучкість у регулюванні технологічних режимів.
"Таким чином Оператор газосховищ зможе оперативно реагувати на потреби системи та населення країни під час зміни сезонів", – пояснили в компанії.
Рекорно пізньому старту відбору газу з ПСГ сприяли:
- погодні умови та відносно висока температура повітря в осінні місяці;
- підвищення інтересу до закачування газу в українські ПСГ з боку компаній-нерезидентів;
- загальне скорочення рівня енергоспоживання в Україні.
Нагадуємо:
Лише від початку жовтня обсяги газу, який нерезиденти зберігають в режимі митного складу, збільшилися у понад 7 разів: європейські компанії у жовтні знову почали закачувати невеликі обсяги газу для зберігання в Україні.
Станом на кінець вересня в українських підземних сховищах вже накопичено майже 14 млрд кубометрів газу для проходження опалювального сезону за цільового показника у 14,5-15 млрд кубів.