Меткомбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" теперь потребляет втрое меньше электричества – гендиректор

Металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" сейчас производит всего 20-25% продукции от того, что может производить. В октябре у комбината возникла проблема с поставками электроэнергии.

Об этом на общем собрании European Business Association заявил гендиректор "АрселорМиттал Кривой Рог" Мауро Лонгобардо, пишет Forbes.

По словам Лонгобардо, на "АрселорМиттал Кривой Рог" сильно повлияли проблемы с логистикой.

Так, меткомбинат производил 6 млн тонн стали и 80% из них шли на экспорт через порты в Одессе и Николаеве.

"Правительство ищет возможности для использования портов для продукции металлургов, но пока безуспешно", - рассказал CEO АМКР.

По его словам, АМКР вместе с "Укрзалізницею" разработали ханизм экспорта в Польшу или Румынию, но есть ограничения объемов транспортировки, поэтому меткомбинат повысил затраты на транспортировку в 5 раз.

"Поэтому мы не способны восстановить прибыли", - признал Лонгобардо.

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В октябре у меткомбината возникла проблема с поставками электроэнергии.

Так, АМКР обычно потребляет 400 МВт в час, сейчас - 120 МВт в час, но даже они не часто доступны.

"Сейчас мы решили эту проблему, но при расширении объемов производства вопрос энергоснабжения станет основной проблемой", - рассказал СЕО меткомбината.

Мауро Лонгобардо также отметил, что в АМКР готовы присоединиться к реконструкции Украины.

"Мы экспортировали 80% продукции и можем часть перенаправить на внутренний рынок", - сказал он.

Напомним:

В октябре металлургическая компания "АрселорМиттал Кривой Рог" заявила о возобновлении работы своего горного департамента - снова работают один из двух карьеров предприятия, и две фабрики - дробильная и рудообогатительная.

Ранее "АрселорМиттал Кривой Рог" заявляла, что с 1 августа на ближайшие три месяца будет приостановлена работа горно-обогатительного комбината.

Экономическая правда