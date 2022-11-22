Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий подчеркнул, что призыв к массовому отъезду украинцев за границу из-за ударов РФ по энергоинфраструктуре и проблем с электричеством сейчас неуместен.

Об этом он сказал во время пресс-брифинга.

"Мы видим роль энергетического сектора в том, чтобы обеспечить такие условия функционирования нашей энергосистемы, чтобы украинцы могли оставаться в стране и зимовать здесь. Наша ежедневная битва заключается в том, чтобы энергосистема как можно лучше удовлетворяла потребности украинцев в электроэнергии", - заявил Кудрицкий.

По его словам, сейчас есть плановые отключения - в "Укрэнерго" пытаются сделать их более комфортными - "чтобы потребитель знал, когда отключение, и смог спланировать свой день".

"Но я считаю, что призыв к какому-то массовому выезду украинцев за границу сейчас неуместен. Далеко не факт, что нас ждет впереди блэкаут", - добавил глава "Укрэнерго".

По словам Кудрицкого, украинская энергосистема неоднократно продемонстрировала свою устойчивость, а спрогнозировать наверняка, будет блэкаут или нет, практически невозможно - это, по его словам, зависит от того, сколько ракет долетит во время конкретного удара, куда они попадут и какие повреждения будут нанесены энергосистеме.

"Невозможно спрогнозировать, когда произойдет блэкаут и какова его вероятность. Все зависит от того, будут ли продолжаться ракетные атаки, и если да - насколько они будут успешными", - пояснил глава "Укрэнерго".

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Кудрицкий уверяет, что и энергетики, и операторы других сетей критической инфраструктуры готовы к чрезвычайным ситуациям и знают, что делать, если так произойдет.

"Блэкаут - это не конец света. Это полное или существенное погашение энергосистемы, после которого сразу начинается его возобновление", - добавил он.

Напомним:

Ранее британская телерадиокомпания ВВС по итогам интервью гендиректора ДТЭК Тимченко сообщила, что он призвал украинцев подумать о выезде из страны, чтобы уменьшить нагрузку на энергосети страны.

"Если они смогут найти альтернативное место жительства еще на три-четыре месяца, это будет очень полезно для системы", - сказал Тимченко.

ВВС трактовала его слова так, что поврежденная энергетическая система не в состоянии производить достаточно электроэнергии, чтобы удовлетворить текущие потребности, поэтому любой способ сокращения потребления, включая выезд из страны, следует рассматривать как помощь Украине выиграть войну против России.

"Если потреблять меньше, то больницы, где есть раненые бойцы, будут иметь гарантированное электроснабжение. Этим можно объяснить, что, потребляя меньше или выезжая, они также делают свой вклад для других людей", - сказал гендиректор ДТЭК.

Позже в ДТЭК заявили, что гендиректор компании Максим Тимченко не призывал украинцев выезжать за границу.

Экономическая правда