"Речь идет о грубой манипуляции": в ГТС ответили на упреки "Газпрома" относительно газа для Молдовы

Оператор ГТС Украины остается надежным партнером Украины – газ, приобретенный Молдовой у "Газпрома", был транспортирован в соседнюю страну в полном объеме.

Об этом сообщает пресс-служба ОГТСУ.

"Все объемы, которые были приняты на точке входа из России "Суджа", в частности, для дальнейшей транспортировки потребителям Молдовы, были переданы на точках выхода из Украины в Молдову "Алексеевка" и "Гребеники" в полном объеме.

Это подтверждено всеми необходимыми документами, которые подписаны со смежными операторами, одним из которых является сам "Газпром", – говорится в сообщении.

В Операторе объясняют, что с начала сентября 2022 Молдова после долгих лет наработок ввела виртуальный реверс на точках соединения с Украиной. С конца сентября транспортировка природного газа через точку соединения "Гребеники" осуществляется именно в форме виртуального реверса.

Как добавляют в ГТС, этот метод транспортировки является одним из наиболее прогрессивных коммерческих методов европейского рынка газа, который также способствует уменьшению негативного влияния от транспортировки газа на окружающую среду.

Оператор отмечает, что угрожая уменьшить объемы транспортировки в Молдову, "Газпром" пытается лишить эту страну возможности использовать украинские ГТС и подземные хранилища газа и заблокировать инструмент виртуального реверса и усилить зависимость страны от российского природного газа в начале отопительного сезона.

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Россия не впервые прибегает к использованию газа как инструмента политического давления. Речь идет о грубой манипуляции фактами для обоснования своего решения еще больше ограничить объемы поставок газа в европейские страны. Введение типовых европейских бизнес-правил работы на межгосударственных точках соединения сознательно трактуется Газпромом как нарушение контрактных обязательств, очевидно, в политических, а не коммерческих целях", – прокомментировала директор по вопросам взаимодействия с государственными органами и международными организациями Ольга Белькова.

Напоминаем:

Российский "Газпром" заявляет об "оседаниях" в Украине российского газа, предназначенного для поставки молдавским потребителям по контракту с компанией "Молдовагаз".