УЗ запускает продажу билетов на рейсы из Киева в Херсон и обратно: даты
"Укрзализныця" открыла продажу билетов на рейсы из Киева в Херсон и обратно на 22-25 ноября, добавив к поездам 9 вагонов из-за большого спроса.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
"Первые два рейса "Поезда к победе" Укрзализныци в недавно освобожденный Херсон показали, насколько сильно ждали возвращения железнодорожного сообщения жители Херсонщины", - заявили в компании.
В УЗ, реагируя на этот спрос, добавляют 9 вагонов.
Также компания открыла продажу билетов на рейсы в обоих направлениях: из Киева в Херсон на 22 и 24 ноября и из Херсона в Киев на 23 и 25 ноября (с остановкой в Николаеве).
Билеты доступны в приложении, чат-боте и на сайте booking.uz.gov.ua.
"Просим херсонцев, которые нас уже могут читать благодаря наличию интернета на вокзале, прибывать на посадку за полтора-два часа в связи с прохождением проверки безопасности перед посадкой: загрузка базы данных у наших силовиков занимает немного времени, давайте отнесемся с пониманием", - добавили в УЗ.
О рейсах после 25 ноября будет объявлено дополнительно.
Напомним:
В освобожденный Херсон прибыл поезд из Киева впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Экономическая правда