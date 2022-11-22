УЗ запускает продажу билетов на рейсы из Киева в Херсон и обратно: даты

"Укрзализныця" открыла продажу билетов на рейсы из Киева в Херсон и обратно на 22-25 ноября, добавив к поездам 9 вагонов из-за большого спроса.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Первые два рейса "Поезда к победе" Укрзализныци в недавно освобожденный Херсон показали, насколько сильно ждали возвращения железнодорожного сообщения жители Херсонщины", - заявили в компании.

В УЗ, реагируя на этот спрос, добавляют 9 вагонов.

Также компания открыла продажу билетов на рейсы в обоих направлениях: из Киева в Херсон на 22 и 24 ноября и из Херсона в Киев на 23 и 25 ноября (с остановкой в Николаеве).

Билеты доступны в приложении, чат-боте и на сайте booking.uz.gov.ua.

"Просим херсонцев, которые нас уже могут читать благодаря наличию интернета на вокзале, прибывать на посадку за полтора-два часа в связи с прохождением проверки безопасности перед посадкой: загрузка базы данных у наших силовиков занимает немного времени, давайте отнесемся с пониманием", - добавили в УЗ.

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О рейсах после 25 ноября будет объявлено дополнительно.

Напомним:

В освобожденный Херсон прибыл поезд из Киева впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Экономическая правда