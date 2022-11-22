В правительстве подготовили санкции против военного руководства и ВПК России: на очереди рассмотрение СНБО

В правительстве подготовили очередной пакет санкций, в который вошли лица из военного руководства РФ, предприятий военно-промышленного комплекса и связанных с ними компаний и физических лиц.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Соответствующее решение приняла Межведомственная рабочая группа по реализации государственной санкционной политики.

Санкции вступят в силу после рассмотрения и принятия СНБО и вступления в силу решения этого решения президентом Владимиром Зеленским.

Также МРГ рассмотрела и рекомендовала к подаче на рассмотрение СНБО пакет санкций против 1000 человек – представителей власти государства-агрессора, военного руководства РФ, руководители российских банков.

Напоминаем:

СБУ пришла с обысками в энергетическую компанию VS Energy, владеющую рядом облэнерго, и владельцами которой являются российские олигархи Гинер, Воеводин и Бабаков.

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Печерский районный суд Киева наложил арест на доли в стратегических украинских предприятиях и ценные бумаги, конечными владельцами которых является депутат Госдумы РФ Александр Бабаков, член комитета Госдумы РФ по международным делам Евгений Гинер и так называемый "вор в законе" по прозвищу Миша "Лужнецкий" Михаил Воеводин.

Решением Совета национальной безопасности и обороны Бабаков, Гинер и Воеводин включены в список лиц, к которым применены персональные экономические и другие ограничительные меры (санкции).