Австрия уменьшила зависимость от российского газа более чем на 50% за полгода

Австрия сократила зависимость от российского газа до 21%, а еще в феврале импортировала 79% природного газа из РФ.

Об этом сообщает Austria Presse Agentur, передает Укринформ.

"Австрия смогла уменьшить свою зависимость от поставок российского газа в течение нескольких месяцев до 21% в сентябре. По подсчетам E-Control (австрийский энергетический регулятор – ред.) доля импорта российского газа в начале войны в феврале этого года составила 79%", – говорится в сообщении.

В рамках стратегии по замене российского газа Австрия забронировала трубопроводные мощности в объеме 40 терават-часов (ТВт/ч) и немецком и итальянском направлениях. Это позволило стране закупать газ из Норвегии, сжиженный природный газ и небольшие объемы газа из Северной Африки и Центральной Азии.

"Мы сделали большой шаг в направлении избавления зависимости от российского газа. Я хотела бы поблагодарить всех, кто помог сделать это возможным – энергопоставщикам, которые искали новые страны-поставщики, и всех людей, экономящих энергию дома", - заявила министерка Австрии по вопросам защиты климата, окружающей среды, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Леоноре Гевесслера.

Она подчеркнула, что по-настоящему свободными австрийцы станут только тогда, когда смогут полностью обойтись без российского газа. Но заверила, что власти страны работают над этим каждый день в полную силу.

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