Австрія оскаржує в Суді ЄС рішення визнати природний газ і ядерну енергетику "зеленими"

Австрія в п’ятницю подала позов до Суду Європейського Союзу у зв’язку з рішенням віднести в окремих випадках газову та атомну енергетику як "інвестиції, що сприяють збереженню клімату".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ORF.

У позові Австрія посилається на висновок міжнародних експертів, згідно з яким атомна енергетика не є "зеленою". Також Відень стверджує, що Європейська комісія не має повноважень ухвалювати такі далекосяжні рішення, а цей процес супроводжувався процедурними помилками – приміром, відсутністю достатнього часу для обговорення питання.

"Атомна енергетика та газ не є ані "зеленими", ані екологічно сталими. Тому, як і анонсувалося, ми подали позов до Суду проти таксономічного регламенту Єврокомісії. Термін, відведений для цього, закінчується в понеділок. Тоді ми оголосимо всі деталі", – повідомило міністерство захисту клімату Австрії.

Очікується, що до позову Австрії може також приєднатися Люксембург, який раніше виступав проти оновленої класифікації джерел енергії ЄС. Водночас більшість країн-членів підтримали ухвалене рішення.

Нагадаємо, в лютому Єврокомісія запропонувала протягом перехідного періоду вважати природний газ та ядерну енергетику "зеленими", якщо ці енергетичні проєкти відповідають певним умовам.

У липні це рішення підтримав Європейський парламент, а Рада ЄС не висловила заперечень до крайнього терміну 11 липня. Таким чином, оновлена таксономія має набути чинності в 2023 році.

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Очікується, що це допоможе залучити кошти для "кліматичного переходу" й досягнення кліматичної нейтральності ЄС до 2050 року. За розрахунками блоку, йдеться про 350 мільярдів євро приватних інвестицій на рік.

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