Только онлайн: УЗ открыла продажу билетов на поезд Киев – Варшава сразу на две даты

Укрзализныця утром во вторник, 22 ноября, открыла продажу билетов в Варшаву сразу на две даты: 10 и 11 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Telegram.

В УЗ подчеркивают, что эти билеты теперь продаются исключительно онлайн - в приложении, чат-боте и на booking.uz.gov.ua - и не более 4 в одни руки.

В компании добавляют, что это "существенно" уменьшило возможности перекупщиков и позволило Укрзализныце дать в открытый доступ на 25% больше билетов.

"Мониторинг злоупотреблений продолжается, несколько десятков аккаунтов с подозрительной активностью уже заблокированы", - отмечают в УЗ.

Напомним:

Укрзализныця с 10 ноября перевела полностью в онлайн продажу билетов на самый популярный поезд №67/68 Киев - Варшава, чтобы помешать мошенникам-спекулянтам и упростить доступ к билетам пассажирам.

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Экономическая правда