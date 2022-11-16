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Поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба" возобновились – МИД Венгрии

Среда, 16 ноября 2022, 17:42 - Алексей Павлыш

Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" из России в Восточную Европу начали возобновлятся после ремонта энергоинфраструктуры, поврежденной в результате последних ударов РФ по Украине.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

Тем временем цены на природный газ и электроэнергию снизились, поскольку лидеры НАТО и Польши заявили, что нет никаких признаков того, что падение ракеты на польской территории было преднамеренной российской атакой.

В НАТО заявили, что взрыв на польской территории, вероятно, был вызван украинской ПВО.

"Трейдеры остаются настороженными относительно любых признаков эскалации войны, а также рисков для европейской энергетической инфраструктуры", - пишет Bloomberg.

Цены на нефть снизились после предыдущего роста на фоне сообщения о нападении на танкер у берегов Омана. Теплая погода, заполненность хранилищ и новые подробности относительно усилий ЕС по ограничению ценовой волатильности сдерживают цены на газовые фьючерсы, пояснило агентство.

Напомним:

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Премьер-министр Венгрии во вторник вечером созвал заседание Совета обороны в связи с прекращением поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба" - по предварительным данным, это произошло из-за повреждения объекта энергетической инфраструктуры после ракетных обстрелов Украины Россией.

Экономическая правда

нефть Украина Венгрия
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