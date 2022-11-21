В октябре украинцы купили вчетверо больше фонарей, чем в прошлом году – АЛЛО

Из-за массированных обстрелов россиянами энергетической инфраструктуры спрос на фонари в октябре по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году вырос в четыре раза, на рации - втрое.

Об этом сообщает пресс-служба маркетплейса АЛЛО.

В маркетплейсе рассказали, что их клиенты покупают фонари весной, ведь этот товар должен быть в тревожном чемоданчике, и есть в перечне вещей, которые помогут пережить катастрофу.

Разные модели фонарей всегда пользовались спросом, однако в октябре продажи увеличились в 4 раза, если сравнить октябрь 2021 и 2022 годов. Средний чек на фонаре вырос на 19% по сравнению с прошлым периодом и составляет 1242 гривны", – говорится в сообщении.

Что касается раций, то этот товар покупают на случай перебоев с мобильной связью и для нужд ВСУ и ТРО.

В прошлом году рации не были товаром с высоким уровнем спроса, их покупали представители узкого сегмента клиентов маркетплейса АЛЛО. В октябре 2022 г. объем продаж раций в АЛЛО вырос в три раза по сравнению с октябрем предыдущего года. Средний чек вырос на 44% и составляет 1514 гривен", – добавили в компании.

Несмотря на ожидания экспертов относительно роста продаж термосов из-за отключения электроэнергии и холодного времени года, рост этой категории пока не происходит.

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Термосы, карематы и коврики - категории товаров, демонстрирующих незначительный рост в 2022 году по сравнению с 2021 годом. Уровень продаж термобелья остается на уровне прошлого года, а вот средний чек вырос на 25% и составляет 1500 грн", – резюмировали АЛЛО.

Напоминаем:

В период с 10 октября по 10 ноября украинцы купили почти в десять раз больше генераторов, чем за аналогичный период в прошлом году в результате массированных атак россиян по украинской энергетике.