Декабрьское повышение ставок ЕЦБ не станет последним – член совета управляющих

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Европейский центральный банк, по всей вероятности, продолжит повышать ключевые процентные ставки в 2023 году с целью возврата инфляции в еврозоне до целевого уровня 2%.

Об этом заявил член совета управляющих ЕЦБ Филипп Лейн в интервью Market News.

Он рассказал, что, по его мнению, декабрьское повышение ставки не станет последним.

"В декабре мы увеличим ставки, и это приблизит их к нужному уровню. Однако единой платформы для рассмотрения их очень большого подъема, например, на 75 базисных пунктов больше нет", – пояснил Лейн.

На октябрьском заседании ЕЦБ повысил все три ключевых процентных ставки на 75 б.п. на октябрьском заседании. Базовая процентная ставка по кредитам была увеличена до 2%, ставка по депозитам – до 1,5%, ставка по маржинальным кредитам – до 2,25%.

Эксперты ожидают, что ЕЦБ поднимет ставку по кредитам как минимум до 2% с 1,5% в декабре.

"Ставка по депозитам в 1,5% по-прежнему ниже того уровня, на котором она должна быть. Однако, учитывая кумулятивный эффект уже совершенных повышений, доводы "за" и "против" дальнейшего повышения изменяются. Нам необходимо будет оценить перспективы инфляции на декабрьском заседании, а также учесть тот факт, что сейчас мы уже находимся в другой точке цикла и что влияние денежно-кредитной политики на экономику происходит с задержкой", – сказал Лейн.

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В отношении того, сделает ли Европейский центробанк паузу в росте ставки, перед тем как начать сокращение объема активов на балансе, Лейн ответил, что не считает нужным чрезмерно связывать эти моменты между собой.

"Однозначно, нам хотелось бы добиться серьезного прогресса в повышении ставок, прежде чем начать количественное усиление. К декабрю такой прогресс будет достигнут", – добавил он.

Напоминаем:

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что регулятор будет продолжать повышать процентные ставки по борьбе с инфляцией даже при росте вероятности рецессии еврозоны.

Совет управляющих Европейского центрального банка на октябрьском заседании вновь повысил все три ключевых процентных ставки на 75 базисных пунктов со 2 ноября.

В сентябре Европейский центральный банк повысил три ключевых процентных ставки на 75 базисных пунктов.