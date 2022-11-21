В Киеве снова применили экстренные отключения электроэнергии

В Киеве в понедельник, 21 ноября, по распоряжению НЭК "Укрэнерго" происходят экстренные отключения электроэнергии.

Об этом сообщает в КГГА.

Там подчеркнули, что графики стабилизационных отключений пока не действуют.

"Энергетики делают все возможное, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение. И призывают жителей набраться терпения и умеренно потреблять электроэнергию", - говорится в сообщении.

Напомним:

В Киевской области снова применяются экстренные отключения электроэнергии, графики отключений пока не работают.

Экономическая правда