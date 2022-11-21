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В Киеве снова применили экстренные отключения электроэнергии

Понедельник, 21 ноября 2022, 14:20 - Алексей Павлыш

В Киеве в понедельник, 21 ноября, по распоряжению НЭК "Укрэнерго" происходят экстренные отключения электроэнергии.

Об этом сообщает в КГГА.

Там подчеркнули, что графики стабилизационных отключений пока не действуют.

"Энергетики делают все возможное, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение. И призывают жителей набраться терпения и умеренно потреблять электроэнергию", - говорится в сообщении.

Напомним:

В Киевской области снова применяются экстренные отключения электроэнергии, графики отключений пока не работают.

Экономическая правда

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Киев электроэнергия КГГА Укрэнерго
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Экономическая правда
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