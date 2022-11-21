В Киеве снова применили экстренные отключения электроэнергии
Понедельник, 21 ноября 2022, 14:20 -
В Киеве в понедельник, 21 ноября, по распоряжению НЭК "Укрэнерго" происходят экстренные отключения электроэнергии.
Об этом сообщает в КГГА.
Там подчеркнули, что графики стабилизационных отключений пока не действуют.
"Энергетики делают все возможное, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение. И призывают жителей набраться терпения и умеренно потреблять электроэнергию", - говорится в сообщении.
Напомним:
В Киевской области снова применяются экстренные отключения электроэнергии, графики отключений пока не работают.
Экономическая правда
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