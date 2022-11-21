На Киевщине снова экстренные отключения света

В Киевской области снова применяются экстренные отключения электроэнергии, графики отключений пока не работают.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

"Сейчас в Киевской области значительно возросло потребление электроэнергии. Чтобы избежать массовых аварий на энергооборудовании, НЭК "Укрэнерго" дал распоряжение провести экстренные отключения света", - говорится в сообщении КОГА.

На время действия экстренных отключений графики стабилизационных отключений не действуют.