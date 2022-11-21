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Укрпошта снова отправляет посылки в Херсон

Понедельник, 21 ноября 2022, 12:57 - Экономическая правда

Укрпошта возобновила с 21 ноября отправку посылок в и из Херсона, в частности - заказ из интернет-магазинов.

Об этом сообщает пресс-служба Укрпошты. 

"Отправлять новые посылки из/в Херсон можно будет с 21 ноября. В частности, будут привозиться и заказы из интернет-магазинов и аптек", - отметили в Укрпоште.

В компании добавили, что также в Херсон уже отправлены подписные журналы и газеты, а также печатная продукция для розничной продажи. В деоккупированный город также направлены марки военного времени, конверты и открытки.

В Херсоне сейчас открыты шесть отделений Укрпошты: ⠀

  • 73002 - ул. Перекопская, 151;
  • 73003 - просп. Ушакова, 41;
  • 73008 - ул. Черноморская, 64;
  • 73020 - ул. Лавренева, 11;
  • 73021 - ул. Шенгелия, 4;
  • 73039 - просп. 200-летия Херсона, 43.

Напоминаем

"Укрпошта" 15 ноября открывает первые два отделения, а также начинает выплату пенсий в освобожденном Херсоне.

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