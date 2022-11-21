Укрпошта снова отправляет посылки в Херсон

Укрпошта возобновила с 21 ноября отправку посылок в и из Херсона, в частности - заказ из интернет-магазинов.

Об этом сообщает пресс-служба Укрпошты.

"Отправлять новые посылки из/в Херсон можно будет с 21 ноября. В частности, будут привозиться и заказы из интернет-магазинов и аптек", - отметили в Укрпоште.

В компании добавили, что также в Херсон уже отправлены подписные журналы и газеты, а также печатная продукция для розничной продажи. В деоккупированный город также направлены марки военного времени, конверты и открытки.

В Херсоне сейчас открыты шесть отделений Укрпошты: ⠀

73002 - ул. Перекопская, 151;

73003 - просп. Ушакова, 41;

73008 - ул. Черноморская, 64;

73020 - ул. Лавренева, 11;

73021 - ул. Шенгелия, 4;

73039 - просп. 200-летия Херсона, 43.

Напоминаем:

"Укрпошта" 15 ноября открывает первые два отделения, а также начинает выплату пенсий в освобожденном Херсоне.