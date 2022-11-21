Маск планирует дальнейшие увольнения в Twitter - СМИ

Илон Маск планирует новую волну увольнений в Twitter Inc, на этот раз - в отделе продаж.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомых с делом собеседников.

Вероятно, что сокращения пройдут в понедельник, 21 ноября, и будут касаться отдела продаж и партнерств после того, как на прошлой неделе в компании прошли массовые увольнения инженеров.

Ранее Маск предложил сотрудникам Twitter ультиматум: либо остаться в компании на условиях значительных переработок, либо уйти с выходным пособием. Больше, чем ожидалось, сотрудников на технических должностях решили уйти, в отличие от работников в продажах и партнерстве и подобными ролями.

В пятницу Маск попросил руководителей этих направлений компании согласиться на увольнение еще большего количества сотрудников Twitter. Робин Уилер, которая руководила маркетингом и продажами, отказалась это сделать, сказали собеседники агентства. Так же поступила Мэгги Суневик, которая руководила партнерскими отношениями. Как следствие, обе руководительницы потеряли работу.

Напоминаем:

Сотни сотрудников Twitter решили уйти из компании после того, как накануне новый владелец Илон Маск установил ультиматум: согласиться на "долгие часы работы с высокой интенсивностью" или уволиться.

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Миллиардер и владелец Twitter Илон Маск разослал работникам электронные письма, в которых требует обязаться работать в высоко интенсивном режиме или принять предложение увольнения из компании с компенсацией.

Новый владелец Twitter Илон Маск накануне впервые направил сотрудникам электронное письмо, чтобы подготовить их к "трудным временам впереди" и запретить удаленную работу, если он лично не одобрит ее.