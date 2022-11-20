Франция не успевает перезапустить четверть своих реакторов, чтобы избежать отключений и помочь ЕС   

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Атомная промышленность Франции отстает в попытках вовремя запустить нерабочие реакторы, чтобы избежать отключений и помочь Европе справиться с потерей российских поставок этой зимой.

Об этом сообщает Bloomberg.

Французская Electricite de France SA не успевает выполнить план перезапуска четверти своих атомных станций до середины декабря. Однако ее последние результаты не выглядят многообещающими, и сетевой оператор RTE предупреждает, что риск дефицита в январе растет.

Хотя компания привлекла аварийно-сварочные бригады из США и Канады, чтобы помочь устранить неожиданные трещины на дюжине агрегатов, график уже значительно отстает от плана, разработанного несколько недель назад.

Эти проблемы сделают Францию, уязвимой, несмотря на меньшее влияние поставок российского газа, чем в Германии. Потенциальные побочные эффекты от дефицита ядерной энергии во Франции держат операторов электросетей по всему континенту наготове на случай, если второй по величине экономике Европейского Союза понадобится дополнительная электроэнергия.

Чтобы ограничить ущерб экономике и предотвратить социальные беспорядки, администрация президента Эммануэля Макрона выделила не менее 100 млрд евро, чтобы помочь предприятиям, потребителям и государственным органам справиться с ростом цен на электроэнергию, природный газ и бензин в течение следующего года.

Напомним:

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Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр будет работать со своим немецким коллегой Кристианом Линднером, чтобы согласовать помощь компаниям, которые борются с высокими ценами на электроэнергию.