Франція та Німеччина координуватимуть зусилля щодо зниження цін на електроенергію для компаній

Міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер працюватиме зі своїм німецьким колегою Крістіаном Лінднером, щоб узгодити допомогу компаніям, які борються з високими цінами на електроенергію.

Про це повідомляє Bloomberg.

Ле Мер зустрінеться з Лінднером у Парижі в понеділок, за кілька днів до офіційного державного візиту до Вашингтона Еммануеля Макрона.

Франція була однією з перших країн, яка запровадила так званий "тарифний щит", витративши мільярди, щоб захистити споживачів і компанії від різкого зростання цін на енергоносії.

Ле Мер також сказав, що він "бореться" за збереження так званої системи Арена, яка змушує Electricite de France SA продавати електроенергію за низькою ціною своїм конкурентам. Уряд Франції нещодавно заявив, що наступного року скоротить кількість електроенергії, що продається за цим механізмом, до 20 терават-годин. Щороку систему має затверджувати Європейська комісія.

У суботу Ле Мер заявив, що половина французьких компаній отримує вигоду від зниження цін на електроенергію завдяки Арену. Система була створена в 2010 році для дотримання правил конкуренції блоку, дозволяючи конкуруючим постачальникам електроенергії у Франції купувати певну кількість ядерної енергії на рік у EDF за встановленою ціною.

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