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НБУ продал из резервов более 182 миллионов долларов на межбанковском рынке

Воскресенье, 20 ноября 2022, 11:54 - Игорь Пилипив
 
getty images

За неделю с 14 по 18 ноября Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке 182,18 млн долларов и купил 16,1 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

По данным валютных интервенций Национальный банк за неделю продал на межбанке 182,18 млн долларов - это почти вдвое меньше, чем на прошлой неделе, когда объем продажи из резервов составил 326,49 млн долл. Такой объем продажи валюты из резервов является наименьшим с конца августа.

С конца мая НБУ был вынужден продавать около 1 млрд долл из резервов еженедельно для балансировки межбанка. После коррекции курса на 25% до 36,6 грн за доллар в середине июля ситуация стабилизировалась, а недельные продажи валюты не превышали полмиллиарда.  

В то же время с начала 2022 года Нацбанк купил 3,23 млрд долларов и 110,97 млн евро и продал 22,43 млрд долларов и 1,789 млрд евро.

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Напомним:

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Национальный банк 14 ноября осуществил эмиссию еще 15 млрд грн путем приобретения государственных облигаций у правительства.

НБУ резервы доллар межбанк
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Экономическая правда
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