Суд в российской Казани решил заочно арестовать Коломойского и Боголюбова

Вахитовский районный суд в Казани (РФ) заочно взял под стражу миллиардеров Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова - их обвиняют в присвоении российской нефти на 400 млн долл.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

Под стражу, по решению суда, их возьмут "с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации".

Миллиардеров обвиняют в том, что в период с декабря 2006 года по октябрь 2007 года они вместе с бизнесменом Александром Ярославским и председателем правления "Укртатнафты" Павлом Овчаренко присвоили 800 тысяч тонн нефти, поставленной российской "Татнефтью", на сумму более 400 млн долларов.

Обвинение заявляет, что эта нефть была перекачана трубопроводным транспортом в резервуары Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.