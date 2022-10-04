Верховний суд США відмовився розглядати справу між Україною та "Татнєфтю" на $173 мільйони

Верховний суд США відмовився розглядати позов українського уряду у справі про втрату Росією контролю над Кременчуцьким НПЗ та виплату "Татнєфті" 173 млн дол за рішенням арбітражу.

Про це повідомляє Reuters.

Судді відхилили апеляцію України на рішення американського суду нижчої інстанції про підтвердження рішення арбітражу.

У грудні 2007 року після втрати оперативного і корпоративного контролю над "Укртатнафтою" в результаті рейдерського захоплення, компанія "Татнєфть" ініціювала розгляд в Міжнародному комерційному арбітражі в Парижі проти України. 29 липня 2014 року арбітраж виніс рішення на користь російської компанії. Україна намагалася скасувати це рішення в іноземних судах.

Сумарні претензії "Татнєфті" становили 2,4 млрд доларів. У підсумковому рішенні МКА знизив розмір компенсації до 112 млн доларів плюс відсотки, тобто 173 млн дол.

З 2017 року "Татнєфть" через федеральний суд США у Вашингтоні намагається стягнути з України цю суму згідно рішення арбітражу. Україна заявила, що це питання не повинно розглядатися в американському суді, адже "Татнєфть" не довела, що має будь-які активи в США, а відтак немає підстав для розгляду цього питання в США.

Окружний суддя США Колін Коллар-Котеллі виніс рішення на користь "Татнєфті" у 2020 році, а Апеляційний суд США в окрузі Колумбія у 2021 році підтвердив виконання цього рішення. Сторона України звернулася до Верховного Суду США з проханням розглянути цю справу після лютневого вторгнення Росії, аргументуючи це тим, що правова боротьба має вестися в українських судах.

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Адвокати України, звернулися до Верховного суду США з проханням розглянути апеляцію з огляду на зв'язки "Татнєфті" з російським урядом та тривалу війну РФ. "Татнєфть", стверджує Україна, використала цю справу для нападу на "третіх осіб, які є невід'ємною частиною національної безпеки України" напередодні повномасштабного вторгнення.

Міністерство юстиції США не втручалося у цю справу, проте висловило занепокоєння, що українські документи, передані "Татнєфті", могли бути передані російському уряду.

Нагадуємо:

У 2018 році суд в Англії відхилив апеляцію України на визнання в британській юрисдикції рішення Міжнародного комерційного арбітражу за позовом "Татнєфті".