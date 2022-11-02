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Глава Минрегиона Чернышев подал в отставку

Среда, 2 ноября 2022, 18:06 - Анастасия Жарикова
 
Facebook Олексій Чернишов

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев в среду, 2 ноября, подал в отставку.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram.

"В Верховной Раде Украины зарегистрировано заявление Чернышева А.М. об отставке с должности Министра развития общин и территорий Украины", – написал чиновник.

Напоминаем:

Кабинет Министров на заседании во вторник, 1 ноября, уволил председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко.

ЭП со ссылкой на источники в Верховной Раде и "Нафтогазе" сообщала, что в ближайшее время Юрий Витренко потеряет должность главы НАК "Нафтогаз Украины", он написал заявление об увольнении. Место Витренко должен занять действующий министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

По данным источников УП, Минрегион объединят с Мининфраструктуры, новое ведомство возглавит действующий глава Мининфраструктуры Александр Кубраков.

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