Минагрополитики и Союз птицеводов Украины будут работать над стабилизацией цен на куриные яйца

Минагрополитики и Ассоциация "Союз птицеводов Украины" будут совместно работать над стабилизацией цен на куриные яйца.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

Стороны подписали меморандум, направленный на стабилизацию цен и недопущение превышения оптово-отпускных цен реализации от уровня, по которому яйца поставляются в торговые сети.

"Производители яиц в рамках Меморандума обязались насытить внутренний рынок яйцами, в частности увеличить численность поголовья кур-несушек и объемов производства яиц", - говорится в сообщении.

Со своей стороны Минагрополитики будет способствовать, чтобы производители куриных яиц были обеспечены необходимыми условиями и ресурсами для работы и могли привлечь доступный кредитный ресурс для своей производственной деятельности.

Также министерство будет способствовать стабильности внутренних цен на зернофуражные и масличные культуры и продукты их переработки.

Меморандум будет действовать до 31 декабря этого года, может быть продлен в случае необходимости и открыт для подписания другими производителями.

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Напоминаем:

Закупочные цены на тендерах на куриные яйца стабилизировались, рост, как и ожидалось, почти остановился.

В Минагрополитики считают, что в Украине не будет дефицита подсолнечного масла, сахара и яиц, поэтому оснований для роста цен на эти продукты нет.

В результате российской вооруженной агрессии против Украины было потеряно около 20% промышленного производства яиц в Украине.

Антимонопольный комитет начал проверку существенного удорожания куриных яиц в течение сентября и октября.