фото: Telegram Федорова

В "Дії" со 2 ноября можно купить еще одну военную облигацию - Бердянска.

Об этом сообщает пресс-служба сервиса "Дія" в Telegram.

"С сегодняшнего дня в Дії можно купить еще одну военную облигацию - Бердянск. Каждая купленная облигация приближает оккупированные территории к освобождению и поддерживает нашу экономику", - говорится в сообщении.

Дата выплаты: 10.05.2023 года. Процентная ставка: 14%

"Если планируете приобрести конкретную облигацию в Дії, не медлите! Потому что, например, облигации Крым и Луганск уже распроданы", - добавили в "Дії".

фото: дія

"За покупку вы не платите никаких комиссий или дополнительных платежей. Кроме Бердянска, в Дии также доступны Севастополь, Донецк, Мариуполь, Херсон и Мелитополь", - пояснил глава Минцифры Михаил Федоров.

Напомним:

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Украинцы раскупили выпуски военных облигаций в честь Крыма и Луганска.

С понедельника, 3 октября, военные облигации стало возможным приобрести на портале "Дія".

"Дія" не продает облигации самостоятельно. Партнеры покупают их у государства и продают через приложение. Сейчас партнерами являются Альфа-Банк, bond ua и Укргазбанк.

Экономическая правда