Облигации в "Дії": украинцы раскупили выпуски в честь Крыма и Луганска

С начала продажи военных облигаций правительства через "Дію" выпуски, посвященные временно оккупированным украинским Крыму и Луганску.

Об этом сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Всего украинцы приобрели 6,4 тысяч облигаций, выпущенных в честь Крыма и 2,5 тысяч облигаций - в честь Луганска. "Вместе это почти 9 млн грн", - добавил Федоров.

Всего в "Дії" украинцы уже приобрели 82 тысячи военных облигаций, то есть правительство таким образом смогло привлечь 82 млн грн, которые направят на военные расходы.

Стоимость одной военной облигации стартует от 900 гривен, а приобрести их можно любое количество. Выпуски названы в честь временно оккупированных городов и территорий - Херсон, Мелитополь, Мариуполь, Крым и тому подобное.

Напоминаем:

С понедельника, 3 октября, военные облигации стало возможным приобрести на портале "Дія".

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"Дія" не продает облигации самостоятельно. Партнеры покупают их у государства и продают через приложение. Сейчас партнерами являются Альфа-Банк, bond ua и Укргазбанк.