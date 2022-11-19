Франция и Германия будут координировать усилия по снижению цен на электроэнергию для компаний

Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр будет работать со своим немецким коллегой Кристианом Линднером, чтобы согласовать помощь компаниям, которые борются с высокими ценами на электроэнергию.

Об этом сообщает Bloomberg.

Ле Мэр встретится с Линднером в Париже в понедельник, за несколько дней до официального государственного визита в Вашингтон Эммануэля Макрона.

Франция была одной из первых стран, которая ввела так называемый "тарифный щит", потратив миллиарды, чтобы защитить потребителей и компании от резкого роста цен на энергоносители.

Ле Мэр также сказал, что он "борется" за сохранение так называемой системы Арена, которая заставляет Electricite de France SA продавать электроэнергию по низкой цене своим конкурентам. Правительство Франции недавно заявило, что в следующем году сократит количество электроэнергии, продаваемой по этому механизму, до 20 тераватт-часов. Ежегодно систему должна утверждать Европейская комиссия.

В субботу Ле Мэр заявил, что половина французских компаний получает выгоду от снижения цен на электроэнергию благодаря Арену. Система была создана в 2010 году для соблюдения правил конкуренции блока, позволяя конкурирующим поставщикам электроэнергии во Франции покупать определенное количество ядерной энергии в год у EDF по установленной цене.

Напомним:

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Основная мотивация французского энергогиганта TotalEnergies в отношении России, где компания сохранила свои активы, несмотря на западные санкции, заключается в том, чтобы поставлять сжиженный природный газ (СПГ) в Европу.