Все разделы
Укр / Рус

"Укрнафта" провела первые торги сжиженным газом при новом руководстве

Суббота, 19 ноября 2022, 16:23
 

В пятницу на площадке "Украинской универсальной биржи" в Полтаве прошел аукцион по реализации сжиженного газа ПАО "Укрнафта".

Об этом сообщает "НефтеРынок".

По данным организаторов, к аукциону были допущены 23 компании.

Сжиженный газ с отгрузкой в ноябре-декабре реализован в диапазоне 44,7-48 грн за тонну (с НДС). Покупатели приобрели весь выставленный объем – 9,5 тыс. тонн.

Биржа отметила, что победителями стали 17 компаний, средневзвешенная цена – 46,2 тыс. гривен за тонну.

Напомним, отчужденные государством в начале ноября компании "Укрнафта" и "Укртатнафта" возглавил бывший гендиректор сети АЗС WOG Сергей Корецкий.

компании нефть Укрнафта
Материалы по теме
Регулятор ожидает 1,2 миллиарда поступлений от лицензий для игорного бизнеса 18 ноября 2022, 12:55
В войну женщины открыли почти половину из всего количества ФЛП 18 ноября 2022, 11:15
Киностудия Warner Bros. запретила российским телеканалам транслировать свои фильмы 17 ноября 2022, 12:40
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте