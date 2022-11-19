"Укрнафта" провела первые торги сжиженным газом при новом руководстве
Суббота, 19 ноября 2022, 16:23
В пятницу на площадке "Украинской универсальной биржи" в Полтаве прошел аукцион по реализации сжиженного газа ПАО "Укрнафта".
Об этом сообщает "НефтеРынок".
По данным организаторов, к аукциону были допущены 23 компании.
Сжиженный газ с отгрузкой в ноябре-декабре реализован в диапазоне 44,7-48 грн за тонну (с НДС). Покупатели приобрели весь выставленный объем – 9,5 тыс. тонн.
Биржа отметила, что победителями стали 17 компаний, средневзвешенная цена – 46,2 тыс. гривен за тонну.
Напомним, отчужденные государством в начале ноября компании "Укрнафта" и "Укртатнафта" возглавил бывший гендиректор сети АЗС WOG Сергей Корецкий.