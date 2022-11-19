"Укрнафта" провела первые торги сжиженным газом при новом руководстве

Наследник "Нибулона" Андрей Вадатурский: Я не отец, у меня другой стиль управления и видение бизнеса Что происходит с одним из крупнейших аграрных предприятий страны после трагической гибели его основателя Алексея Вадатурского, как война повлияла на "Нибулон" и каким видит его будущее наследник и новый руководитель.(укр)

Неприкосновенный "дед". Как Богуслаев врос в "Мотор Січ" и стал предателем История "красного директора" и его предприятия насчитывает десятки лет. Как благодаря России рос и как из-за нее же все потерял Вячеслав Богуслаев. (укр)