В Киеве правоохранители арестовали активы российской компании на 40 миллионов 

Следователи Нацполиции обнаружили фирму, зарегистрированную на территории страны-агрессора, которая осуществляла продажу горюче-смазочных материалов и веществ.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В рамках досудебного расследования полицейские установили предприятие, конечным бенефициарным владельцем которого является гражданин государства-агрессора. Фирма занималась реализацией горюче-смазочных материалов и веществ.

"По ходатайству следователя ГСУ Нацполиции, согласованному с прокурором Офиса Генерального прокурора, следственный судья Печерского районного суда г. Киева наложил арест на горюче-смазочные материалы российской компании", — говорится в сообщении.

В Нацполиции отмечают, что стоимость арестованного имущества составила более 40 млн гривен. Сейчас изъятое передали на нужды Вооруженных Сил Украины.

Напомним:

Печерский районный суд Киева наложил арест на доли в стратегических украинских предприятиях и ценные бумаги конечными владельцами которых являются депутат Госдумы РФ Александр Бабаков, член комитета Госдумы РФ по международным делам Евгений Гинер и так называемый "вор в законе" с кличкой Миша "Лужнецкий" Михаил Воеводин.