США предоставит около 20 миллионов долларов на программу Grain from Ukraine, объявленную Зеленским во время G20 

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США через агентство по международному развитию (USAID) выделит до 20 млн долларов на инициативу Grain from Ukraine, которую объявил президент Владимир Зеленский на саммите G20 в начале этой недели.

Об этом говорится в пресс-релизе USAID.

"Чтобы помочь накормить людей во всем мире, USAID окажет поддержку через Всемирную продовольственную программу ООН (ВПП) для содействия дополнительным поставкам украинского зерна через зерновую инициативу", — отмечают в агентстве

Добавляется, что объявленная сумма помощи опирается на 173 млн долларов, которые на сегодня предоставлены ВПП для закупки украинского зерна, чтобы прокормить людей в странах, которые сталкиваются с наибольшим продовольственным кризисом, включая Эфиопию, Йемен и Афганистан. За средства США было закуплено 210 000 метрических тонн пищевых продуктов, которых достаточно, чтобы прокормить примерно 12,6 миллиона человек в течение одного месяца.

USAID также инвестировала 100 млн долларов для помощи украинским фермерам, которые рискуют жизнью, чтобы накормить мир, через Инициативу устойчивости сельского хозяйства в Украине (АГРИ-Украина). В рамках АГРИ-Украина осуществляется помощь по четырем сферам: обеспечение важных ресурсов для фермеров; улучшение экспортной логистики и инфраструктуры; расширение доступа фермеров к финансированию и поддержка потребностей сушки, хранения и обработки урожая.

Напомним:

В Стамбуле договорились о продлении работы "зернового коридора" для экспорта продовольствия из трех украинских морских портов еще на 120 дней.

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Украина запускает гуманитарную продовольственную программу Grain from Ukraine, которая предусматривает обеспечение зерном не менее 5 миллионов человек до конца весны 2023 года.