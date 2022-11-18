За время "упрощенки с 2%" игорный бизнес заплатил в бюджет всего 30 миллионов – нардеп

За все время существования льготной ставки 2% для игорного бизнеса операторы азартных игр и лотерей заплатили в госбюджет лишь 33,2 млн грн.

Об этом сообщил нардеп, первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

По его словам, два крупнейших оператора лотерей заплатили вообще только 2,4 млн грн.

Железняк утверждает, что именно поэтому и блокируют в целом законопроект №8079 об отмене этой льготы.

"Для понимания, на общей системе налогообложения (без льготы) в 2022 году заплатили: 193 млн грн. И это учитывая, что крупнейшие участники воспользовались льготным режимом", - добавил нардеп.

Напомним:

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) ожидает, что сумма поступлений в бюджет на 2022 год от лицензий для игорного бизнеса составит 1,18 млрд грн.

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Министерство цифровой трансформации, которое в августе получило в сферу ответственности игорный бизнес, предложит Верховной Раде ликвидировать Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).

В августе правительство постановлением №924 передало в компетенцию главы Минцифры выпуск и проведение лотерей, к тому времени лотереи относились к компетенции Минэкономики.

Сообщалось, что игорный бизнес уплатил в 2022 году, находясь на общей налоговой системе, 175 млн грн, а находясь на упрощенной - всего 13 млн грн.

Экономическая правда