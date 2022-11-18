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В Киеве снова ввели экстренные отключения света – ДТЭК

Пятница, 18 ноября 2022, 16:25 - Алексей Павлыш

Компания ДТЭК Киевские электросети заявила, что вынуждена снова проводить экстренные отключения света.

Об этом сообщила пресс-служба компании в Facebook.

В ДТЭК Киевские электросети объяснили, что это "необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании".

"К сожалению, по распоряжению НЭК Укрэнерго, вынуждены снова проводить экстренные отключения света. Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании.

Графики стабилизационных отключений пока не действуют! Просим набраться терпения и сохранять спокойствие. Энергетики страны делают все возможное, чтобы исправить ситуацию", - говорится в сообщении.

Напомним:

В пятницу, 18 ноября, по всей Украине в течение суток будут применяться графики почасовых отключений, однако дополнительно возможно введение аварийных отключений, заявляли утром в Укрэнерго.

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Экономическая правда

Киев ДТЭК электроэнергия
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