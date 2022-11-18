Лукашенко о выходе McDonald's из Беларуси: У нас что, булочку пополам не могут разрезать?
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал выход из страны сети McDonald's, призвав "потреблять свое" и "не бросаться на заморское".
Об этом он сказал в Минске на чествовании передовиков производства в АПК, видео-фрагмент выступления обнародовал близкий к пресс-службе Лукашенко Telegram-канал "Пул первого".
"Я всегда вас призываю: питайтесь, потребляйте свое, не бросайтесь на заморское. Это сегодня актуально звучит в плане того, что некоторые, особенно среди молодежи, да и, наверное, среднего возраста, а может, и старшего, стали ахать и охать: "Ах, "Макдональдс" уходит".
Я думаю: слава тебе Господи, что хоть уходит! Но только место "Макдональдса", где работают наши люди, наши специалисты, где потребляется наш товар, должны занять белорусы", - заявил Лукашенко.
"Запомните, никто другой. Мы сами должны делать то, что когда-то делал этот "Макдональдс", если кому-то это надо, и даже лучше. У нас что, булочку пополам не могут разрезать и впихнуть в эти две половинки кусочек мяса, картошки и салата? Господи, кто это потребляет, не знаю", - добавил он.
Напоминаем:
Сеть ресторанов быстрого обслуживания McDonald's в Беларуси в течение нескольких недель перейдет на российский бренд "Вкусно – и точка".
Бывший McDonald's в России теперь называется "Вкусно – и точка", 12 июня первые рестораны приступили к работе.
В мае McDonald's принял решение о полном выходе из России и продал свой бизнес.
Экономическая правда