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Белорусский McDonald's вслед за российским станет "Вкусно – и точка"

Пятница, 11 ноября 2022, 11:50 - Анастасия Жарикова
 
getty images

Сеть ресторанов быстрого обслуживания McDonald's в Беларуси в течение нескольких недель перейдет на российский бренд "Вкусно – и точка".

Об этом сообщает пресс-служба белорусского представительства компании.

"Мы сохраним все рабочие места, продолжим предлагать гостеприимный сервис, разнообразное меню, любимый вкус блюд и высокое качество продукции по доступным ценам, к которым привыкли наши гости", – говорится в сообщении.

В сети пообещали заранее уведомить точную дату начала работы под российским брендом и ответить на все вопросы, связанные с продолжением работы компании.

Напоминаем:

Бывший McDonald's в России теперь называется "Вкусно – и точка", 12 июня первые рестораны приступили к работе.

В мае McDonald's принял решение о полном выходе из России и продал свой бизнес.

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