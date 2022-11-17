Компания подсанкционных топ-чиновников РФ уклонялись в Украине от налогов - БЭБ

Компания, связанная с российской группой, в которую входят топ-чиновники РФ, уклонялась в Украине от уплаты 125 млн грн налогов.

Об этом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности.

Бюро разоблачило группу из более 10 компаний в уклонении от уплаты налогов на 320 млн грн. Среди них - компания, которая принадлежит к российской группе, владельцами которой являются чиновники Госдумы РФ. Как пишет БЭБ, 19 октября против этих граждан России были введены украинские санкции. По данным следствия, компания занизила уплату налога на прибыль на общую сумму более 125 млн грн.

По данным ЭП, эта компания связана с группой VS Energy депутата Госдумы РФ Александра Бабакова, члена комитета Госдумы РФ по международным делам Евгения Гинера и "вора в законе" с кличкой Миша "Лужнецкий" Михаил Воеводин. Все они попали под санкции в середине октября за исключением Бабакова, который в санкционном списке с сентября.

Всего БЭБ разоблачила должностных лиц более 10 компаний в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах в течение 2020-2022 годов. Бюро утверждает, что они способствовали умышленному занижению уплаты налога на прибыль предприятиям реального сектора экономики на сумму 320 млн грн.

Сейчас детективы БЭБ осуществляют аресты банковских счетов этих компаний. Уже арестованы счета, на которых находится почти 200 млн грн.

Досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уклонения от уплаты налогов, сборов, обязательных платежей осуществляют детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности.

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Напоминаем:

Печерский районный суд Киева наложил арест на доли в стратегических украинских предприятиях депутата Госдумы РФ Александра Бабакова, члена комитета Госдумы РФ по международным делам Евгения Гинера и "вора в законе" с кличкой Миша "Лужнецкий" Михаила Воеводина.

В частности, через группу VS Energy они владели "Житомироблэнерго", "Херсоноблэнерго", "Кировоградоблэнерго", "Черновцыоблэнерго" и "Ровнооблэнерго".







