В Минэкономики не исключают пересмотра макропрогноза из-за ударов по объектам энергетики

В Минэкономики не исключают необходимости пересмотра макроэкономического прогноза до конца года в связи с массированными ракетными ударами по объектам энергетики.

Об этом на Киевском международном экономическом форуме заявила первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко.

Относительно того, работают ли санкции против РФ, министр добавила, что в Минэкономики смотрят на цифры по падению экономики РФ и украинской экономики.

"Падение российской экономики до конца года - меньше 10% будет, 4,5-4,6%. Украинская экономика, без учета последствий 10 октября и вчерашних ракет, уже -30%. Думаю, что придется пересматривать этот макропрогноз до конца года", - подчеркнула Свириденко.

"Поэтому я соглашусь, что санкции, к сожалению, работают не так быстро, есть временной лаг между их принятием и эффектом", - признала она.

Напомним:

Обстрелы россиянами гражданской инфраструктуры и постоянные отключения света могут спровоцировать еще большее сокращение ВВП Украины в этом году, чем на ранее прогнозируемые 35%.

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Экономическая правда