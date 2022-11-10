ВВП Украины упадет еще больше из-за постоянных отключений электроэнергии – Свириденко

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Обстрелы россиянами гражданской инфраструктуры и постоянные отключения света могут спровоцировать еще большее сокращение ВВП Украины в этом году, чем на ранее прогнозируемые 35%.

Об этом заявила первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко, сообщает Reuters.

Свириденко, которая находится в Вашингтоне для встречи с высокопоставленными чиновниками США, рассказала, что украинское правительство и в дальнейшем будет нуждаться в иностранной бюджетной помощи. Но вместе с тем принимает меры по сокращению расходов путем сокращения персонала и приватизации меньших государственных предприятий.

Президент Зеленский в октябре заявлял, что Украине понадобится 38 млрд долл. на покрытие дефицита государственного бюджета в следующем году и 17 млрд долл., чтобы начать безотлагательный ремонт инфраструктуры.

Свириденко отметила, что эти суммы еще не были пересмотрены, учитывая ущерб, который Россия нанесла инфраструктуре с 10 октября. По ее словам, бытовые потребители и предприятия в Киеве сталкиваются с отключениями электроэнергии на шесть и более часов, что влияет на экономический результат.

Проблема в том, что компании не работают. Если отключения электроэнергии будут продолжаться в течение нескольких недель, ВВП может упасть еще больше", — сказала она, ссылаясь на оценки министерства. Согласно им, экономическое производство в октябре упало на 39% после сокращения на 35% в августе-сентябре.

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Напоминаем:

Страны Группы семи создали координационный механизм помощи Украине в ремонте, восстановлении и защите ее критически важной энергетической и водной инфраструктуры.

В столице запланировали тотальную эвакуацию оставшихся в Киеве трех миллионов человек в случае полного отключения электросети, рассказал председатель Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук.